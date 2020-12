Acht mit dem Coronavirus infizierte Bewohner sind seit einem Corona-Ausbruch in der Senioreneinrichtung Haus Nikolas in Freinsheim gestorben – zuletzt ein über 70 Jahre alter Mensch. Das hat die Dürkheimer Kreisverwaltung mitgeteilt. Drei der an Covid-19 erkrankten Senioren sind derzeit im Krankenhaus.

In der Senioreneinrichtung waren Ende November die ersten Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Zunächst waren dort 18 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Inzwischen sind es laut Kreisverwaltung 52, 17 Mitarbeiter sind betroffen. Dies habe sich seit Ende der vergangenen Woche nicht mehr geändert. Einige der Infizierten seien inzwischen gesund und nicht mehr isoliert, so der Kreis.

Das Pflegeheim hatte Besuche bis zum 21. Dezember – mit Ausnahmen – ausgesetzt. Über die aktuelle Situation möchte das Haus keine Stellungnahme abgeben. Die Mitarbeiter würden sich derzeit „zu 100 Prozent“ auf die Pflege und Betreuung der Bewohner konzentrieren, heißt es aus der Einrichtung.

Inzidenzwert: 127

Im Landkreis gab es seit der letzten Meldung 19 Neuinfektionen, drei davon in Bad Dürkheim, eine in der VG Wachenheim und drei in der VG Freinsheim. Neben der Person aus Freinsheim ist eine weitere aus Neustadt gestorben, auch diese war über 70 Jahre alt. Der auf 100.0000 Einwohner bezogene Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt im Kreis derzeit bei 127 und ist damit fast unverändert zum Vortag. Im Kreis sind 321 aktive Infektionen bekannt.