Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zwei so genannten Tiny-Houses soll mehr Platz im Haus für Kinder am Wellsring in Bad Dürkheim geschaffen werden. Die Holzbauwerke werden an die Längsseiten der Kita „angedockt“ und kosten etwa 330.000 Euro. Für die ursprünglich geplanten Anbauten waren rund 500.000 Euro geplant.

Im vergangenen Jahr bekam das Haus für Kinder eine provisorische sechste Gruppe. Die ist erforderlich, weil in der Kurstadt der Bedarf an Kindergartenplätzen deutlich gestiegen