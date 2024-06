Seit 50 Jahren gibt es den Kindergarten in der Dackenheimer Straße in Freinsheim. Das Jubiläum wird am kommenden Samstag mit vielen Überraschungen gefeiert. Dass womöglich die Tage des Standortes gezählt sind und von der Politik ein Neubau gewünscht ist, sieht die Leiterin des Hauses für Kinder, Andrea Frank, eher positiv.

Nicht nur konzeptionell, sondern auch im und am Gebäude hat sich in den vergangenen 50 Jahren viel verändert, erzählt Kita- Leiterin Andrea Frank. Sie trat 1987 ihre