Die Mauer eines Wohnhauses in der Weinstraße in Ungstein hat am Dienstag ein bislang unbekannter Fahrer beschädigt und ist danach geflüchtet. Nach Angaben der Polizei soll der Schaden, der auf 1000 Euro geschätzt wird, zwischen 14 und 15 Uhr entstanden sein. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer liegen der Polizei noch nicht vor.