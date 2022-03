Die Hauptstraße, die wegen des Wasserrohrbruchs am Rathaus seit Samstag gesperrt ist, kann wohl im Laufe des Freitags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz auf Anfrage mit. Die Schäden, die durch die Unterspülung der Straße entstanden sind, seien repariert. Nur das Pflaster am Eingangsbereich des Rathauses sei noch offen. Einen Sachverständiger, der sich um die Schäden am Rathaus sowie am ebenfalls betroffenen Anwesen gegenüber kümmern soll, habe die Versicherung noch nicht geschickt, bedauerte Werkleiter Stefan Dachsteiner.

Dachsteiner geht davon aus, dass die Wasserleitung infolge des großen Schwerlastverkehrs, der derzeit durch Erpolzheim rollt, kaputt gegangen ist. Man habe es hier wohl mit einem Ermüdungsbruch der Gussleitung zu tun, die noch vom früheren Wasserversorgungsgebiet Freinsheimer Gruppe aus dem Jahr 1916 stammt. Die Erneuerung der Leitung in der Haupt- und Bahnhofstraße steht laut Dachsteiner erst nach 2025 auf dem Plan der Werke. Die Bauarbeiten müssen zudem mit dem Landesbetrieb Mobilität koordiniert werden, da eventuell ein Gesamtausbau Thema werden könnte.