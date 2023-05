Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem es das Team Palatinum, die Familie Wolf aus Bad Dürkheim, in den Ferien oft an Nord- und Ostsee verschlagen hat, zieht es sie heuer in die neuen Bundesländer und ins „Elbflorenz“ nach Dresden.

Stichwort Florenz: Im Fußball hält die Familie Wolf, Vater Michael lässt sich gern einmal eine leckere Pizza schmecken, auch zu Italien und tippt im heutigen Halbfinale gegen Spanien