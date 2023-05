Die Verbandsgemeindewerke Freinsheim planen, 2025 die Wasserleitungen in der Haupt- und Bahnhofstraße in Erpolzheim auszutauschen. Die Werke sollen mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und dem Landesbetrieb Mobilität abklären, ob danach die Straßendecke komplett erneuert werden kann. Das hat der Erpolzheimer Ortsgemeinderat auf einen FWG-Antrag hin einstimmig beschlossen. Die beiden Straßen seien in einem schlechten Zustand und an vielen Stellen geflickt, zudem würden sie durch Schwerlast- und Umleitungsverkehr stark belastet, argumentierte FWG-Fraktionsvorsitzender Frank Wiegand. Wenn in den Straßen die Aufbrüche, die aufgrund des Verlegens der Wasserleitungen erforderlich sind, nur geflickt würden, würde sich der Zustand noch weiter verschlechtern. Gunter Seidenspinner (SPD) regte an, zu klären, ob auch der Abwasserkanal ausgetauscht werden muss.