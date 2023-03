Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hasan Özdemir ist Dozent an der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim. Er gibt Sprachkurse für Menschen aus der ganzen Welt, seit 2022 auch für viele Geflüchtete aus der Ukraine. Woher seine Schüler stammen, ist ihm gleich, denn alle eint das Ziel, Deutsch zu lernen. Doch wie gelingt das am besten?

Von Ute Scherzinger

Bad Dürkheim. Schon kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 kamen die ersten Flüchtlinge in Deutschland an, auch im Kreis Bad Dürkheim.