Harley-Davidson-Freunde aus der Rhein-Neckar-Region haben an der Lebenshilfe einen Baum gepflanzt – und damit ein besonderes Zeichen gesetzt.

Im H.O.G. Rhein-Neckar-Chapter sind mehr als 100 Harley-Davidson-Fahrer organisiert. Sie machen zusammen Ausfahrten ins In- und Ausland, kommen zu Treffen zusammen, engagieren sich aber auch für soziale Projekte. Wie Judith Rendel erzählt, hat ihr Chapter bereits den Wünschewagen, das Kinderhospiz in Mannheim oder das Ludwigshafener Frauenhaus unterstützt. „Vier bis fünf Spenden pro Jahr haben wir in der Vergangenheit machen können“, berichtet Hans Scheuermann, Director des Chapters. Federführend bei der Spende für die Lebenshilfe war sein Stellvertreter Thomas Seifert.

Doch 2026 musste sich die Gruppe neu aufstellen: Dreh- und Angelpunkt solcher Chapters, die oft keine eingetragenen Vereine sind, ist üblicherweise ein Händler der schweren Maschinen, der beispielsweise das Konto der Gruppe führt. Im Fall des Rhein-Neckar-Chapters war das ein Händler aus Ludwigshafen, der im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste. Damit kommen die Motorradfreunde derzeit nicht an ihr Geld. „Umso bemerkenswert ist die Spende an die Lebenshilfe und die Rolli-Teufel“, sagt Donata Laux vom Fundraising der Lebenshilfe.

Kontakt über „Rolli-Teufel“

Für eine bundesweite Aktion pflanzten etliche extra angereiste Harley-Fahrer gemeinsam mit dem Rollstuhl-Hockey-Spieler der „Rolli-Teufel“ Ludwigshafen, Kevin Epperlein, am Freitag eine große Platane auf dem Schulgelände der Lebenshilfe. Die Baumpflanz-Challenge ist eine Aktion unter verschiedenen H.O.G.-Chaptern, bei der sich die Gruppen gegenseitig nominieren. Das Rhein-Neckar-Chapter wurde vom Saarland-Chapter benannt.

Der Kontakt entstand über die Rolli-Teufel Ludwigshafen, einen Behindertensport-Verein für Hockey, den das Chapter seit vielen Jahren unterstützt. Spieler Epperlein ist Beschäftigter in den Werkstätten der Lebenshilfe. Die Spenden der Aktion in Höhe von 300 Euro kommen den Rolli-Teufeln zugute, während der gepflanzte Baum dauerhaft an der Schule steht.

Die Lebenshilfe betreibt mit der Siegmund-Crämer-Schule eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche die aufgrund von Entwicklungsschwierigkeiten einen umfassenden Förderbedarf haben. „Mit der Baumpflanzung wird somit mehr als nur ein ökologischer Beitrag geleistet: Es entsteht ein sichtbares Symbol für Kooperation, Inklusion und nachhaltige Verantwortung in der Region“, freut sich Laux.