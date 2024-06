Eines der Projekte, das in diesem Jahr im Zuge des Spielplatzkonzeptes umgesetzt werden soll, ist die Umgestaltung des Spielplatzes am Hardenburger Bürgerhaus. Dabei sollen der öffentliche Spielplatz und das Spielgelände der Kindertagesstätte als Gesamtmaßnahme neu gestaltet werden. Ein erster Entwurf fand im Ortsbeirat Hardenburg und im Sozialausschuss Zustimmung. Daraufhin wurde der Entwurf präzisiert. Dieser wird am Donnerstag, 14.30 Uhr, dem Bauausschuss präsentiert. Dann geht es auch um Kosten und Umsetzung.