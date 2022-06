Bei bestem Wetter feierten die Hardenburger am Wochenende ihr Sommerfest, das dieses Jahr die traditionelle Kerwe ersetzte. Laut Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) fanden zur Eröffnung am Samstag mehr als 200 Besucher den Weg zum Festplatz. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen, freut sich Brand: „Das war ein voller Erfolg, alle waren sehr zufrieden. Auch der Gottesdienst sonntags wurde gut besucht.“ Mit einem umfangreichen Programm kamen auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten. Sie konnten sich auf einer Hüpfburg und bei einer Kinderdisco austoben und sich schminken lassen. Besonders gut kam der Foodtruck an, den die Veranstalter organisieren konnten. Die Gäste freuten sich über hochwertige Burger, Pommes und Salate. Schon jetzt stehe fest, dass der Foodtruck auch im kommenden Jahr wieder in Hardenburg stehen werde – dann gibt es auch wieder die klassische Kerwe über vier Tage.