„Es war arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt“ – so bewertete Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) das Hardenburger Kerwe-Wochenende. Es sei seine erste richtige Kerwe als Ortsvorsteher gewesen, sagte Brand. In den Pandemie-Jahren konnte die Veranstaltung nicht stattfinden, im vergangenen Jahr feierten die Hardenburger ein Sommerfest. Nun sei es „einfach schön“ gewesen, dass neue Konzepte aufgegangen seien und der Ort wieder sein aktives Dorfleben habe aufnehmen können, so Brand. Am Samstagabend spielte die Band Crush. „Die haben krass abgerockt“, sagt Brand. Die Leute seien lange geblieben, um zu feiern.

Der Sonntag stand im Zeichen eines riesigen Lebend-Kickers. „Ich habe selbst mitgespielt, das hat Riesenspaß gemacht“, so Brand. Parallel habe die Jugend-DRK eine Hüpfburg angeboten. Das Fest sei etwas für die ganze Familie. Der Montagabend steht im Zeichen des Heimatvereins, der eine Kerwe-Tombola veranstaltet.