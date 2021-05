Im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg wird es auch in diesem Jahr keine Kerwe geben. Das hat Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) mitgeteilt. Gemeinsam mit einer Vertreterin des ASV Hardenburg hatte Brand bereits ein Hygienekonzept ausgearbeitet, falls die Kerwe dank sinkender Inzidenzzahlen doch hätte Ende Juni stattfinden können. Dabei habe man sich an den Bestimmungen für die Außengastronomie orientiert, so der Ortsvorsteher. Allerdings habe es bei den Vereinen und im Ort auch Stimmen für eine Absage gegeben. „Die Vereine tragen ja die Kerwe“, sagte Brand.

Hinzu komme, dass die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Volksfeste und Kerwen verbietet. „Wir wissen nicht, wie lange die Verordnung noch gilt“, sagt Brand. „Vor allem ging es uns aber darum, nichts mit der Brechstange durchzusetzen, das nicht alle wollen. Die Kerwe soll ja die Menschen zusammenbringen und nicht für Streit oder Diskussionen sorgen.“

Ideen für Alternativen gebe es bereits, so Brand. So könne man beispielsweise den Dorfadvent etwas größer ausfallen lassen. „Aber alles steht und fällt mit der Entwicklung der Pandemie“, sagte der Ortsvorsteher.