Zum 157. Mal jähren sich im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg die Ereignisse, die zum Waldfest in seiner heutigen Form geführt haben. In Erinnerung an das soziale Engagement der Hardenburger Bevölkerung feiern die Ortsteilbewohner das Waldfest am Mittwoch, 28. Dezember, um 10 Uhr in der Turnhalle Hardenburg. Im 19. Jahrhundert hatten die Hardenburger einen Streit um die Waldrechte mit dem bayerischen Staat, zu dem die Pfalz damals gehörte. Letztlich gewannen die Hardenburger und bekamen eine Entschädigungssumme. Die Hardenburger Familien verzichteten auf eine Auszahlung und stellten das Geld ihrer Gemeinde zur Verfügung.