Hardenburg feiert am Wochenende Kerwe: Zur Eröffnung am Samstag, 24. Juni, 17 Uhr, kündigen die Veranstalter eine Überraschung auf dem Festplatz an. Es gibt einen Eiswagen und eine Hüpfburg, ab 20 Uhr ist Livemusik mit der Band Crush zu hören. Für das leibliche Wohl sorgen Hardenburger Vereine und die „Bürger Kitchen“.

Der Sonntag beginnt mit einem Kerwegottesdienst um 9.30 Uhr und dem Frühschoppen ab 11 Uhr.

Ab 12 Uhr wird ein Lebend-Kicker-Turnier auf dem Kerweplatz veranstaltet, für die Kleinen gibt es eine Kinderdisco und Kinderschminken. Am Montag klingt die Kerwe mit einem Kinderbasar in der Turnhalle um 16 Uhr und einer Tombola am Abend aus.