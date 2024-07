Zum Start der Sommerferien locken am Wochenende des 13. und 14. Juli die Burgerlebnistage auf der Schloss- und Festungsruine Hardenburg mit einem Aktionsprogramm für Kinder von 11 bis 17 Uhr. Unter dem Titel „Burgen und Legenden: Riesen!“ erleben die Besucherinnen und Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter und in die Welt der Riesen. Ein Stelzenritter begrüßt die Gäste. Im Burghof zeigen der Schmied Ranak vom See und eine Ledermeisterin ihr Handwerk. Wer mag, kann Gegenstände aus Metall oder Leder herstellen, eine Badestube besuchen oder die Burg mit ihren geheimnisvollen Treppen, Winkeln und Türmen erkunden. Der Preis für die Erlebnistage ist im Burgeneintritt enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.