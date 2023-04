Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um gepflegtes Aussehen und neuerdings auch um Entspannung kümmert sich Angel Harris in ihrem Schönheitssalon in der Mannheimer Straße 16: Die gelernte Krankenschwester und staatlich geprüfte Kosmetikerin bietet Kosmetikbehandlungen an und möchte nun mit dem Verkauf von Produkten auf Hanfbasis auch für Entspannung daheim sorgen.

Für die 22-jährige Harris sei die Ergänzung zum Angebot ihres Kosmetiksalons „Angelsbeautylounge“ um den Verkauf von Cannabidiol-Produkten (CBD) eine nahe