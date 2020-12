Einem 18-Jährigen ist am Montag gegen 12.30 Uhr in der Bahn kurz vor dem Ausstieg in Freinsheim sein Handy gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Mobiltelefon im Wert von 150 Euro

Der junge Mann fuhr von Frankenthal in Richtung Grünstadt. Kurz vor Freinsheim ging er zur Toilette und ließ sein Handy auf seinem Sitzplatz zurück. Als er wiederkam, war das Mobiltelefon – ein Samsung J6 im Wert von 150 Euro – weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963-0.