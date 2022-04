Aus einem im Oberen Finkenpfad in Bad Dürkheim geparkten Firmenfahrzeug hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr ein teures Smartphone gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Transporter unverschlossen gelassen

Die Mitarbeiter hatten den Transporter kurz unverschlossen an der Straße stehen lassen, während sie in einem Keller gearbeitet haben. In der Zeit nahm der Dieb das Handy, ein Samsung Galaxy S21 Ultra im Wert von rund 1000 Euro mit. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.