Am zweiten Tag des Freinsheimer Literaturfestes wurde Literatur nicht nur entgegengenommen, sondern selbst verfertigt. Es gab eine Schreibwerkstatt mit Theresia Walser und eine mit Karl-Heinz Ott. Ein Erfahrungsbericht.

Theresia Walser ist eine erfolgreiche Theaterautorin, literarisch sozusagen in der Wolle gefärbt, kommt sie doch aus einer sehr produktiven Familie. Ihr Vater, Martin Walser, ist einer der bekanntesten und produktivsten Schriftsteller, ihre drei Schwestern sind als Schriftstellerinnen und als Schauspielerin tätig.

Karl-Heinz Ott, ihr Ehemann, Theatermann, Schriftsteller und Literaturdozent, leitete die zweite Werkstatt. Kürzlich erhielt er den renommierten Josef-Breitbach-Preis, der jüngste seiner vielen Preise. Ott und Walser gehören zur Crème de la Crème der deutschsprachigen Literaturszene.

Es ist eine großartige Chance, Einblicke in ihre „Werkstatt“ zu bekommen und von ihnen lernen zu können. Diese Chance haben elf Personen, darunter auch ich, am Samstag bei Karl-Heinz Ott wahrgenommen. Eine ähnliche Anzahl hatte sich bei Walser eingefunden.

In der Werkstatt

Was macht man, wie geht man vor bei einer solchen Aufgabe? Zu welchem Thema? In welcher Form? Ganz leicht, im Plauderton, nahm Ott sich das Thema der Literarischen Lese vor: „Freiräume“. Und hier bahnte sich bereits eine Lektion an: Was bedeutet ein solches Wort? Was fällt uns dazu ein? Wie verstehen wir es, wie kann man es sonst noch verstehen? Und schon sind alle mittendrin. Den Worten gilt eine stark erhöhte Aufmerksamkeit: Wie sagt man was? Was passt, was irritiert? Das blieb nicht Theorie. Ziemlich schnell produzierten die Teilnehmer Texte, aber nicht irgendwelche. Eine Gemeinsamkeit sollten sie haben. Die Teilnehmer schlugen Wörter vor, die, von der Situation inspiriert, in den Texten vorkommen sollten: Sonnenschein, Laterne, Zeit, blau, Raum, Kritik und Neugier.

Alle lasen ihre Produkte vor, einmal, zweimal, man musste genau zuhören. Worum geht es? Wie klingt es? Ist es stimmig? Stolpert es irgendwo? Gemeinsam überlegten Teilnehmer und Dozent, es kamen Änderungsvorschläge und Bestandsbehauptungen, weil es eben genauso gemeint war, wie es ausgedrückt wurde. Eine kleine Stolperei kann einen Text auch interessanter machen. Mit Wiederholungen, überflüssigen Wörtern oder arg geläufigen Redewendungen kann ein Text anfangen zu leiern und an Interesse und Prägnanz verlieren. Auch auf die Musikalität der Sprache machte Ott aufmerksam. Gibt es einen Rhythmus? Wird er verändert und wenn ja, warum? Ändert sich hier die Aussage? Wenn nicht, warum hört sich die Passage dann ganz anders an? Wie ist das zu vermeiden?

Es gab viele Anregungen und lebhafte Teilnahme der Schüler. Wie man ihren Beiträgen und Texten entnehmen konnte, hatten alle ein geschärftes Gespür für Sprache, sie schrieben nicht zum ersten Mal, lernten aber gerne voneinander und von einem bewährten Schreibkünstler wie Karl-Heinz Ott.

Voller guter Laune und Ideen

Er ist zwar Dozent, aber Ott doziert nicht, die Beobachtungen ergeben sich aus den Gesprächen. Literatur als Form gewordene Gedankenmusik, so lautete das Thema seiner Veranstaltung, als Ott Poetik-Dozent an der Universität Mainz war. Die „Gedankenmusik“ ist ein schönes Beispiel eines poetischen Ausdrucks. In der Werkstatt wurden von den Teilnehmern viele Gedichte produziert. Vergleiche, Bilder, Rhythmen, die poetische Sprache in ihren verschiedenen Verästelungen regte die Phantasie an. Neben Gedichten gab es Romananfänge, Kurzgeschichten, Aphoristisches, Ernstes und Humoriges. Nicht so leicht war es, die vorgeschriebenen Wörter sinnvoll unterzubringen. Das war eine Montagearbeit. In den längeren Romantexten waren sie kaum merkbar, in den kurzen poetischen Texten aber ganz deutlich. Manchmal klemmte es hörbar.

Wenn keine Lösung gefunden wurde, expedierte man das sperrige Wort einfach in eine neue Überschrift. Da gab es allerhand zu lachen. Überhaupt war es eine Werkstatt mit guter Laune und vielen Ideen.

Die produzierte Gedankenmusik wird gesammelt und am 8. August beim Literaturfest im Retzerpark vorgestellt. Im Park werden die Texte auf Tafeln zu lesen sein, Einige Teilnehmer werden ihre Texte vortragen.

