Eine Handgranate wurde am Donnerstagnachmittag in Bad Dürkheim bei Arbeiten in einem Weinberg gefunden. Daraufhin informierte das Ordnungsamt den Kampfmittelräumdienst. Nach dessen Überprüfung ging von der Handgranate aber keine Gefahr aus, da es sich lediglich um eine Übungsgranate gehandelt habe, so die Polizei. Eine Absperrung des Fundortes sei daher nicht mehr nötig gewesen, auch hätten sich zu keinem Zeitpunkt Personen in Gefahr befunden. Die Polizei rät beim Auffinden von solchen Gegenständen, diese nicht in die Hand zu nehmen, Sicherheitsabstand zu halten und immer das zuständige Ordnungsamt oder die Polizei zu informieren.