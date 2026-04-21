In der Fußball-Bezirksliga hat der FV Freinsheim mit dem 1:1 (1:1) beim Tabellennachbarn FV Dudenhofen II einen Punkt geholt.

Eine Schlüsselszene verhinderte, dass der mögliche Dreier verpasst wurde. Im Laufe einer Saison gibt es immer Phasen, in denen es mal besser und mal weniger gut läuft. Der FVF ist derzeit in einer guten Phase, denn die Blau-Weißen sind seit vier Begegnungen ungeschlagen und haben weiterhin gute Chancen, das Ziel, die Bestätigung des vierten Platzes aus der Vorsaison, zu erreichen. „Die Formkurve der letzten Wochen macht optimistisch. Sie geht nach oben“, freut sich Trainer Christian Schäfer.

Nicht nur, dass Freinsheim konstant punktet, die Mannschaft hat sich in einem wichtigen Bereich deutlich verbessert, was kaum noch für möglich gehalten wurde. Gemeint ist das Abwehrverhalten des Teams. In den vergangenen vier Partien haben die Freinsheimer nur drei Gegentore bekommen, nie mehr als maximal eines. „Diese größere Stabilität ist auf eine konsequentere Rückwärtsbewegung zurückzuführen. Nach Ballverlusten ist die Bereitschaft, nach hinten zu arbeiten, deutlich gestiegen“, hat Schäfer erkannt und spricht von Grundtugenden, die jetzt besser befolgt würden.

Dennoch sind Gegentreffer natürlich nicht auszuschließen, wie etwa beim Führungstor der Dudenhofener, als Jason Müller und Simon Roß sich nicht einig waren, wer attackiert und wer sich gestaffelt positioniert. Letztlich prallten die beiden zusammen, was die Einheimischen zum 1:0 nutzten (20.). Der FVF schüttelte sich, steckte den Rückstand ungerührt weg und war die etwas aktivere Mannschaft. Das schlug sich im Ausgleich nieder.

Ein Freistoß von Torjäger Schamil Kuduzov prallte an den Innenpfosten, Sturmkollege Hannes Weibel reagierte am schnellsten, setzte nach und schob den Ball ins leere Tor (26.). „Danach gab es nicht mehr allzu viele klare Chancen. In der zweiten Halbzeit ging es zwar rauf und runter, aber beide Formationen waren nicht zwingend genug, der letzte Pass kam zu oft nicht an, sodass viele Aktionen versandeten“, beschreibt der Coach das Szenario. Dennoch hätten die Blau-Weißen gewinnen können, denn sie hatten die größte Möglichkeit im zweiten Durchgang. Doch Innenverteidiger Benedikt Thiel scheiterte mit einem laut Schäfer berechtigten Handelfmeter am Dudenhofener Schlussmann Frederik Tilger-Kuhn.

Auch den Nachschuss Thiels entschärfte der routinierte Torhüter (57.). In der Endphase hatte Freinsheims Kevin Klein mit einem Schuss ans Außennetz Pech, sodass es beim unter dem Strich gerechten Unentschieden blieb. „An Motivation und Bereitschaft gab es nichts auszusetzen, insgesamt war es ein reifer Auftritt“, resümierte der Übungsleiter, der mit dem letzten Aufgebot und nur drei Feldspielern auf der Bank angetreten war.