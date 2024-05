Um die Entwässerung im Bereich „In den Hammerwiesen“ bei Starkregen zu verbessern, werden die Stadtwerke Bad Dürkheim die Kanalisation baulich verändern. Was genau bei dem Bauvorhaben geschehen wird und wie es ablaufen soll, will das Unternehmen den betroffenen Anwohnern bei einer Informationsveranstaltung erläutern. Zu dieser Bürgerinformation laden die Stadtwerke für Donnerstag, 2. Mai, 17 Uhr, ins Hardenburger Haus, Kaiserslauterer Straße 349, in Bad Dürkheim ein. „Auch wenn wir bestrebt sind, Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu beschränken, werden diese nicht gänzlich auszuschließen sein“, kündigen die Stadtwerke an.