Gruselige Spinnen und unheimliche Geschichten: Im Pfalzmuseum für Naturkunde dreht sich am Montag, 31. Oktober, alles um Halloween. Außer der Reihe hat das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für verkleidete Kinder an diesem Tag frei. Mit den Museumspädagoginnen können Spinnen und Fledermäuse gebastelt werden. Die Zoologin des Museums bietet an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr für die Museumsbesucher die Bestimmung mitgebrachter Spinnen oder Spinnenfotos an. Wer immer schon einmal wissen wollte, welche „gruselige“ Spinne sich bei ihm zu Hause tummelt, hat an diesem Tag die Gelegenheit, ihre Identität näher zu ergründen. Auch wer sich über die Nosferatuspinne informieren möchte, ist willkommen. Am Binopoint in der Ausstellung zeigt das Museum an diesem Tag eine Spezialbestückung der Objektbehälter mit Spinnen zum Anschauen und Vergrößern. Im Raritätenkabinett starten stündlich von 11 bis 16 Uhr Vorlesungen gruseliger Geschichten. Für die Eltern finden um 11 und um 14 Uhr Führungen zur Historie des Museums mit Gang durch die Dauerausstellung statt.