Den 32. Ostercup, ein Hallenfußballturnier für Menschen mit Handicap, richtet die Lebenshilfe Bad Dürkheim heute, Mittwoch, 5. April, von 10 bis etwa 14 Uhr, aus.

An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Mannschaften aus verschiedenen Behinderten-Werkstätten aus fünf Bundesländern teil. Neben zwei Mannschaften der Dürkheimer Werkstätten sind auch der BSV Frankenthal, die Werkstätten Ludwigshafen und der Mehrgenerationenhof in Obersülzen mit von der Partie. Mit dabei ist ebenfalls der Rheinland-Pfalz-Meister von der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens sowie eine Mannschaft der Werkstätten Kempten, der Partnerstadt von Bad Dürkheim.

Gespielt wird in den Sporthallen des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und der Carl-Orff-Realschule plus. „Wir nehmen keine Handballtore, sondern Jugendfußballtore, um möglichst viele Treffer zu sehen“, sagt Organisator Andreas Männer von der Lebenshilfe.