Viermal haben die Weitspringer der Startgemeinschaft Grünstadt/Freinsheim bei den Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen auf dem obersten Platz des Siegespodests gestanden. Ein Erfolg für die „Grünstadter Flugschule“.

Mit erheblichem Trainingsrückstand im Sprungbereich gingen Julian Schlepütz (Männer) und Alvar Matsuura (M15) an den Start und siegten trotzdem. Technisch ist noch einiges zu verfeinern, doch mit ihren Leistungen von 6,59 Meter (Schlepütz) und 5,60 Meter (Matsuura) ließen sie der Weitsprungkonkurrenz dennoch keine Chance.

Mit neuer Bestleistung von 4,92 Meter gewann Merle Brammert-Schröder den Weitsprung der U20, während Sarah Jalloh (U18) nach einer tollen Serie (alle Sprünge über 4,90 Meter) sich erst im letzten Versuch mit 5,23 m den Sieg sicherte.

Alvar Matsuura glänzt über 60 Meter Hürden

Bestleistungen und weitere gute Platzierungen prägten den Auftritt der Startgemeinschaft. Herausragend der Sieg beim 60-Meter-Hürdenlauf durch Alvar Matsuura. Er lief mit genau neun Sekunden nicht nur eine tolle Zeit, sondern gefiel durch einen kraftvollen, harmonischen Laufstil. Über die gleiche Strecke verschlief Josi Schott (W14) den Start. Mit einer starken Aufholjagd arbeitete sie sich noch auf Platz zwei vor. Der Lohn war eine deutlich gesteigerte Bestzeit von 10,53 Sekunden.

Sehr schnell wurde der 800-Meter-Lauf der Altersklasse M15. So schnell, dass in den engen Kurven und kurzen Geraden für die Athleten kaum ein Überholen möglich war. Das Trio, das sich kurz nach dem Start bildete, blieb deshalb bis ins Ziel in unveränderter Reihenfolge. Julian Schreiner freute sich nach dem dritten Platz ebenso über seine neue Bestzeit von 2:18,77 Minuten.

Zweite Plätze für Brammert-Schröder und Weitz

Julian Schlepütz und Sarah Jalloh kamen nach Startproblemen über die 60-Meter-Distanz sehr spät in den freien Lauf. Ihre Aufholjagd reichte jedoch noch zu Platz zwei (Schlepütz, 7,17 Sekunden) und Platz drei (Jalloh, 8,18 Sekunden).

Zweite Plätze belegten bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften Brammert-Schröder beim Kugelstoßen sowie Alisa Weitz (W15) mit Bestleistung beim Weitsprung. Josi Schott, die vier Disziplinen in dreieinhalb Stunden „abarbeitete“, ergänzte ihren guten Auftritt mit dritten Plätzen beim Hochsprung und Kugelstoßen und Platz vier beim Weitsprung. Jeweils den sechsten Platz sicherte sich Jule Rehg in der Altersklasse U18 über 200 Meter und beim Weitsprung.