Trotz der unsicheren Pandemie-Situation sind Sigrid de Raaf, Chefin der Stadtbücherei Bad Dürkheim, und Dorothee Heitkamp-Gieseler, Leiterin des Literaturgesprächskreises, optimistisch – und haben für das erste Halbjahr 2022 ein vielseitiges Programm mit Werken internationaler Schriftsteller zusammengestellt.

Die Diskussionsabende starten bereits am kommenden Dienstag, 18. Januar, mit dem dystopisch-feministischen Roman „Der Report der Magd“ der Kanadierin Margaret Atwood.

Im Gespräch erklärt de Raaf: „Zwar haben wir Zweifel, ob das Programm durchgehend stattfinden kann. Aber die Leute wollen über Literatur ins Gespräch kommen und nicht allein mit einem Buch zu Hause sitzen. Deshalb trauen wir uns, den Gesprächskreis bis auf Weiteres anzubieten, mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, versteht sich.“ Ein übergeordnetes Thema gibt es dabei diesmal nicht. „Es sind Lebensgeschichten, geprägt von den Zeitverhältnissen,“ erläutert Heitkamp-Gieseler. „Im weitesten Sinne sind es Geschichten einer Person, die im Nachhinein Wesentliches über sich selbst erfährt.“

Eine Spekulation, die gar nicht so spekulativ ist

Atwoods 1985 erschienener Roman „Der Report der Magd“, über den der Kreis in diesem Jahr als erstes diskutiert, liest sich als eine spannungsvolle Mischung aus Science-Fiction, düsterer Prophezeiung und Realismus. Schauplatz ist die fundamentalistische Republik Gilead, die in einer unheilvollen Zukunft auf dem Staatsgebiet der USA existiert. Nach einer atomaren und chemisch-bakteriologischen Verseuchung sind die meisten Frauen unfruchtbar. Sie werden entmündigt und in drei Gruppen eingeteilt: Ehefrauen von Führungskräften, Dienerinnen und Mägde, die der Reproduktion dienen. Protagonistin ist die Magd Desfred, die wie ihre Leidensgenossinnen für unfruchtbare Ehefrauen Kinder zur Welt bringen soll. Jahrzehnte später untersuchen Historiker die Ereignisse jener barbarischen Zeit anhand des „Reports der Magd“, den sie auf Tonbändern in einer versteckten Kiste entdecken. Ihre Werke bezeichnet die 1939 in Ottawa geborene Atwood, die ihren Debütroman „Die essbare Frau“ 1969 veröffentlichte, als „Speculative Fiction“. Wer aktuelle Statements kreationistischer Kreise oder fundamentalistischer Abtreibungsgegner in den heutigen USA im Ohr hat, wird schnell unterschreiben, dass diese „Spekulation“ gar nicht so weit von einer möglichen Realität entfernt ist.

Über den Roman des französischen Autors Sorj Chalandon „Am Tag davor“ diskutiert der Kreis am 15. Februar. Protagonist ist hier Michel, der am Tag vor einem katastrophalen Betriebsunfall mit seinem geliebten Bruder Joseph Moped fährt und beide sich unbesiegbar fühlen. Doch bei einem durch das Versagen der Werksleitung verursachten Grubenunglück kommt Joseph ums Leben. Verzweifelt flüchtet Michel nach Paris. Jahre später übt er Rache …

Auch Limburg-Preisträger Markus Orths ist vertreten

Den Roman „Königskinder“ des Schweizer Autors Alex Capus rückt der Gesprächskreis am 22. März in den Fokus. Als Max und Tina auf einem Alpenpass in ihrem Auto eingeschneit sind, erzählt er seiner Frau zur Ablenkung eine Geschichte aus der Zeit der Französischen Revolution, die in den Bergen spielt. Jakob, Knecht aus dem Greyerzerland, verliebt sich in die reiche Bauerntochter Marie. Ihr Vater ist entsetzt und schickt Jakob zuerst in den Kriegsdienst, dann als Hirte an den Hof Ludwigs XVI. nach Versailles. Und dort begegnen sich die beiden Liebenden wieder…

In seinem Roman „Max“, über den der Kreis am 26. April diskutiert, zeichnet der in Karlsruhe lebende Schriftsteller Markus Orths, in Bad Dürkheim gut bekannt von mehreren Lesungen und als Limburg-Preisträger von 2003, das Panorama einer aus den Fugen geratenen Welt. In dieser Zeit kämpft Max Ernst um seine Freiheit. Der Maler flieht vor dem autoritären Vater, später vor den Nationalsozialisten aus dem Rheinland nach Paris, 1941 in die USA. Zu seinen Freunden und diversen Ehefrauen und Partnerinnen gehören berühmte Zeitgenossen wie Pablo Picasso, André Breton, Leonora Carrington, Peggy Guggenheim. Der Roman lässt so im Spiegel von sechs Frauenleben das ganze 20. Jahrhundert und einen seiner wichtigsten Künstler lebendig werden.

Über Karl-Heinz Otts Roman „Und jeden Morgen das Meer“ diskutiert die Runde am 17. Mai. Nach dem Tod ihres Mannes Bruno muss Sonja, 30 Jahre Chefin eines Hotels am Bodensee, wegen hoher Verschuldung ihren Platz räumen. In Wales beginnt sie ein neues Leben in einer abgetakelten Pension. Was sie in der Öde rettet, ist das Meer…

Auch das Literatur-Café ist schon bald wieder geöffnet

Zum Ausklang des Programms steht am 21. Juni dann noch Michael Frayns Roman „Das Spionagespiel“ im Zentrum. Der englische Autor erzählt die spannende Geschichte von Stephen und Keith, die im Zweiten Weltkrieg in einem ruhigen englischen Dorf Krieg spielen. Sie sehen in einem harmlosen Nachbarn einen Mörder und vermuten im Boden unter ihnen Geheimgänge. Doch bald wird aus ihrem Spiel Ernst, denn Keiths Mutter hat etwas zu verbergen …

Auch das Literatur-Café der Stadtbücherei ist ab 20. Januar wieder geöffnet. Unter dem Motto „Lesen lassen – Zuhören - Erzählen - Mitreden“ lernen die Teilnehmer hier bei einer Tasse Kaffee diverse literarische Texte kennen, über die sie unter Leitung von Dorothee Heitkamp-Gieseler diskutieren können. Die Termine sind: 20. Januar, 17. Februar, 24. März, 28. April, 19. Mai, 23. Juni, jeweils um 10.30 Uhr. Teilnahmegebühr: 4 Euro.

Noch Fragen?

Der Literaturgesprächskreis diskutiert am Dienstag, 18. Januar, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Bad Dürkheim, Römerstraße 20, über Margaret Atwoods Roman „Der Report der Magd“. Eintritt: 4 Euro. Voraussetzungen: Anmeldung unter 06322/9354400 oder stadtbuecherei@bad-duerkheim.de, 2 G-plus- Regelung und Test (außer für Geboosterte) sowie Maskenpflicht bis zum Platz.