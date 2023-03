Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Januar nächsten Jahres gelten in der Gemeinde um 20 Prozentpunkte höhere Steuerhebesätze. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag in der Versteigerungshalle des Obstmarktes. Die Anhebung erfolgte auf Empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses.

Ab 2022 sollen folgende Hebesätze gelten: Grundsteuer A 335 Prozent (derzeit noch 315), Grundsteuer B 402 Prozent (382) und Gewerbesteuer 385 Prozent (365). Weisenheim befinde sich in der Lage, sich