Als Tierretter waren die Feuerwehren aus Ellerstadt und Wachenheim am Donnerstagabend unterwegs. Die Besitzer einer Katze in der Ellerstadter Ratstraße schlugen am kurz vor 22 Uhr wegen ihrer hilflos auf dem Dach sitzenden Mieze Alarm. „Das Kätzchen kam weder vor noch zurück“, äußerte Ellerstadts Wehrführer Kurt Rathgeber Verständnis für das Hinzuziehen der Feuerwehr. Außerdem sei das Dach vom Regen sehr rutschig gewesen. „Wir machen so etwas schließlich öfter“, meinte er.

Weil eine Drehleiter gebraucht wurde, um das Tier vom Dach zu holen, baten die Ellerstadter bei ihren Wachenheimer Kameraden um Unterstützung. Das Aufstellen der Drehleiter war jedoch gar nicht so einfach. Weil sich der Einsatzort im Verkehrsknotenpunkt von Rat-, Fließ- und Speyerer Straße befand, musste dieser Bereich kurz 22 Uhr für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Auch habe man die Drehleiter nach einem ersten erfolglosen Versuch wieder umstellen müssen, um richtig an das Tier herankommenden zu können, erklärte Rathgeber. Letztlich hat sich das Tier nach etwa einer Stunde wieder einfangen lassen. Es wurde den Besitzern wohlbehalten übergeben. 14 Feuerwehrleute waren im Einsatz.