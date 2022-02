Erneut sind Termine verstrichen. Das lässt Inexio in keinem guten Licht da stehen. Der Geduldsfaden ist langsam überstrapaziert.

Die Verzögerungen, die nicht zufriedenstellend abgeschlossenen Baustellen und nicht eingehaltenen Termine und Vorgaben sind ein Beleg dafür, dass dem Landkreis Bad Dürkheim Handlungsmöglichkeiten im Großprojekt Breitbandausbau fehlen. Soll die Millionen-Förderung erhalten bleiben, muss das mit Inexio geregelt werden – und zwar zügig.

Das Unternehmen will nun verlässliche Perspektiven bieten. Es wird allerhöchste Zeit. Nicht erst seit Kurzem zeigt sich am Bauzeitenplan die Problematik des Mammutprojekts. Klar, dass eine Maßnahme dieser Größenordnung reibungslos abläuft, ist unwahrscheinlich, vielleicht sogar unmöglich. Ob aber ein neuer Projektleiter und andere Prozessstrukturen und -definitionen regeln können, was bisher alles schief und zu langsam gelaufen ist? Die Bitte um Geduld des saarländischen Unternehmens mag manchem Bürger die Ohren klingeln lassen. Der Geduldsfaden derer, die an Baustellen wohnen oder auf ihren Anschluss warten, ist völlig zurecht dünn und kurz vorm Abriss. Inexio/Deutsche Glasfaser muss liefern. Jetzt.