Leben bis zuletzt – begleitet, umsorgt, in Würde die letzten Wochen leben. Das ist der Leitgedanke in unserem Hospiz. Was erzählen die Hände unserer Gäste nicht alles über ihr Leben. Wir schauen oft bei Gesprächen auf die Hände unserer Gäste oder halten sie behutsam in unseren Händen, denn sie sind der Spiegel der Seele.

Das Leben eines Menschen entwickelt sich über das Greifen bis hin zum Begreifen. Und die Hände zeichnen so oft einen Lebensweg nach: Sie können glatt und gepflegt sein, mit Altersflecken versehen – oder auch rau und runzelig und von harter Arbeit gekennzeichnet.

Von Körper- bis Gebärdensprache

Mit den Händen gestikuliert man gerne, sie erzählen mit in unserer Körpersprache. Und für gehörlose Menschen bilden sie die Worte in der Gebärdensprache. Auch ein Händedruck kann viel über den Menschen aussagen, man verbindet mit einem festen Händedruck eine stabile Persönlichkeit.

Momentan sind wir durch die Coronapandemie belastet, die Mimik des Gesichts ist durch die Maske verdeckt. Aber auch den Händedruck muss man meiden aus Schutz für uns und unser Gegenüber. Was uns bleibt sind die Blicke der Augen, die Worte und das Anschauen der Hände.

Hände und die vier Elemente

Wäre ich eine Wahrsagerin, würde ich unterscheiden zwischen Erdhand, Lufthand, Wasserhand und Feuerhand: Die Erdhand hat eine quadratische Handfläche, sie ist bodenständig, hat feste Strukturen und ist von hoher Hilfsbereitschaft gesegnet. Die Lufthand hat lange Finger; Menschen dieses Handtyps schwelgen womöglich in Gedanken oft in einer Traumwelt, suchen neue Herausforderungen und sind darin unruhig, wehend wie der Wind. Dagegen ist die Wasserhand weich und einfühlsam und voller Feinfühligkeit. Zuletzt die Feuerhand: mit kurzen, unruhig flackernden Finger gehört sie einem Organisationstalent. Ob Sie sich bei der ein oder anderen Beschreibung wiederfinden?

Gewiss ist bei all den ganz verschieden geprägten Händen der Menschen, bei den in sie eingezeichneten Lebenswegen, jedoch eines: „Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand!“ – wie es in einem Lied nach Psalm 139 heißt.

Aufnahmen von Händen der Gäste

Im Hospiz hängen im Wohnzimmer einige Händebilder. Aufnahmen von den Händen unserer Gäste bei ganz verschiedenen Tätigkeiten – Kastanien schälen, Rauchen, Zuprosten, die Hand des Enkelkindes haltend… Sie erzählen Geschichten. Beim Betrachten kann man sich Vorstellungen über das Leben machen, das die Hände zum Ausdruck bringen. Und die Zusage dahinter hören: Jeder Gast, wir alle, sind geschützt bis zuletzt, denn wir alle sind in Gottes Hand geborgen. In Stille falten wir die Hände und beten. Auch in der Hoffnung, dass wir alle uns bald wieder ins Gesicht schauen können – ohne Maske. Und einen wohltuenden Händedruck des Menschen spüren können, der uns begegnet.