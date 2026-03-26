Rund 180 sangesfreudige Gäste haben das katholische Pfarrheim „Zum Löwen“ in eine Mitsing-Arena verwandelt. Wie der veranstaltende Gesangverein Liedertafel 1846 mitteilt, war der Abend ausverkauft und trotz kurzfristiger Verlegung vom SV-Saal in das Pfarrheim ein voller Erfolg. Die Nähe zwischen Publikum und Band habe für eine ganz besondere Atmosphäre gesorgt.

Unter dem Motto „Einfach mitmachen und mitsingen“ feierte der Verein mit der besonderen Veranstaltung sein 180-jähriges Bestehen. Die „Fire Evening House Band“ heizte den Besuchern ein. Von ABBA über Nena bis hin zu den Toten Hosen reichte die Liste der Lieder, die zum Mitsingen gespielt wurden, wobei die Texte für alle gut lesbar auf eine Leinwand projiziert wurden.