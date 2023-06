Die Gutleutstraße ist seit Dienstag in Höhe der Kreuzung Salinenstraße halbseitig gesperrt. Grund ist eine Baustelle, die bereits vor drei Jahren die Stadtwerke beschäftigt haben, als neue Leitungen in der Salinenstraße verlegt wurden. „Damals waren wir in der Kreuzung der Salinenstraße noch nicht mit dem Rückbau der alten Wasserleitung fertig geworden, das holen wir jetzt nach“, erläutert der technische Werkleiter Sascha Palzer auf Anfrage. So hätte man damals die Kreuzung für Rück- und Neueinbau ganz sperren müssen. Jetzt sei nur eine halbseitige Sperrung nötig.

Laut Palzer wird im Zuge des Rückbaus einer Rohrverbindung ein alter Schieber ausgetauscht. Am Dienstag wurde die Baustelle eingerichtet, die Bauarbeiten selbst sollen am Mittwoch oder spätestens Donnerstag beginnen und bis Ende nächster Woche beendet sein. Der Verkehr wird dafür in Höhe der Jet-Tankstelle Richtung Norden auf die linke Spur umgeleitet. Eine Baustellenampel regelt hier den Verkehr.