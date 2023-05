Für diesen Job gibt eine keine Stellenbeschreibung: Und dennoch war Gabriele Geldon, von allen nur Gaby genannt, bis vor einer Woche beinahe täglich im Einsatz für den Gastronomiebetrieb Konrad 2 auf der Limburg. Dort hatte die Mutter von Marc Kemmer, einer der beiden Betreiber des Gastronomiebetriebs, Gläser poliert, Schorle ausgeschenkt und sich mit den Gästen unterhalten. In der vergangenen Woche ist „Gaby“ überraschend mit 68 Jahren verstorben. „Es war ein Sekundentod“, berichtete Kemmer gestern. „Die Mama des Klosters“ war bei Mitarbeitern und Stammgästen beliebt, auch weil sie mit jedem ins Gespräch kam und half, wo sie konnte. Die Urnenbeisetzung findet in Ludwigshafen-Maudach statt, zu einer noch nicht terminierten Trauerfeier auf der Limburg können laut Kemmer auch Dürkheimer und Stammgäste kommen. Außerdem will Kemmer für seine Mutter eine Pfingstrose pflanzen: „Hier auf der Limburg wird sie für Freunde und Familie weiterleben“, ist er sich sicher.