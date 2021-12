In Seebach kommen viele Spieler aus dem eigenen Talentschuppen. Das ist selten in der Liga.

Rot-Weiss Seebach hat den angestrebten fünften Platz erreicht. Das ist angesichts der Kaderqualität keine Überraschung, eher eine Pflichterfüllung. Und wenn Trainer Roland Beck sagt, die Punktausbeute sei unbefriedigend, das Team könnte besser dastehen, dann kann man dem Coach nicht widersprechen. Sicher gab es viele Ausfälle, aber die haben andere auch. Seebach fehlt es gegenüber manchem Konkurrenten ein Stück weit an der Kaderbreite. Die kann und will sich der Club mit dem familiären Anstrich nicht leisten. Nahezu alle Spieler kommen aus dem eigenen Talentschuppen, was in der Form in der Bezirksliga einzigartig sein dürfte. Ein Pluspunkt gegenüber den Teams in der Abstiegsrunde ist die Planungssicherheit, die Rot-Weiss jetzt schon hat. Es wäre aber fatal, die acht Partien ab März als bessere Freundschaftsspiele zu betrachten. Da würde Beck gegensteuern.