„Drogenbedingte Auffallerscheinungen“ haben Polizisten bei einem Autofahrer am Sonntag bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, war der 22 Jahre alte Mann bei einer Verkehrskontrolle in Weisenheim am Sand eigentlich angehalten worden, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabiskonsum. Auf der Dienststelle wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun laut Polizei wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.