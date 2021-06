In Bad Dürkheim, Leistadt und Freinsheim hat die Polizei am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. In Leistadt wurden in Höhe des Gemeindehauses 16 Auto- und fünf Lkw-Fahrer herausgewunken. Nur zwei Autofahrer waren nicht angeschnallt und wurden verwarnt. In Freinsheim wurde in der Straße „Hinter den Rüstern“ kontrolliert, ob am Stopp-Schild gehalten wird. Aber auch hier war ebenso wie bei der Kontrolle in der Hammelstraße in Bad Dürkheim ein nicht angelegter Sicherheitsgurt der einzige Grund für eine Verwarnung.