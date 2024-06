Eine Ausstellung im Werner-Heisenberg-Gymnasium zeigt, was in der NS-Zeit in der Pfalz mit den Jüdinnen und Juden passiert ist. Bei einem Rundgang mit einigen Schülern wird klar: Gespräche über die Vergangenheit führen schnell in die Gegenwart – und zu einem Appell der jungen Leute an ihre Altersgenossen, am Sonntag wählen zu gehen.

Nach der zweiten Pause wird es in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ruhiger. Zeit, um mit Jule Rehg, Franziska Englert und Anil Kabukcuoglu ins Gespräch zu kommen. Für