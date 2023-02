Wegen der Stellung eines Mobilkranes zum Anliefern und Aufbauen eines Dachstuhles wird die Gundheimer Gasse in Ungstein in Höhe der Hausnummer 11 am Mittwoch, 15. Februar, für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt die Dürkheimer Stadtverwaltung mit. Der Verkehr wird über die Wormser Straße und die Kirchstraße umgeleitet.