Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von 14. auf den 15. Mai bei einem Gulli in der Martinstraße in Freinsheim den Gullideckel entfernt und beiseite gelegt. Eine Autofahrerin bemerkte das Loch in der Straße gegen 2 Uhr, sicherte es ab und verständigte die Polizei. Die Beamten setzten den Deckel wieder ein. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.