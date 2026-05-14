Orte in der Verbandsgemeinde Freinsheim kritisieren die Lücken im Grundwanderwegenetz, in dem die Südpfalz viel stärker vertreten ist. Nun war es Thema in Dackenheim.

Das Grundwanderwegenetz des Bezirksverbands Pfalz ist weiter ein Thema in den politischen Gremien der Orte der Verbandsgemeinde Freinsheim. Am Montag stand es auf der Tagesordnung einer Sitzung des Ortsgemeinderats Dackenheim. Fast einstimmig war das Votum der Ratsmitglieder. Der Bezirksverband hat das Netz in Absprache mit dem Pfälzerwald-Verein über eine Strecke von 1950 Kilometern ausgearbeitet. 23 der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden, über deren Gebiet es verläuft, haben zugestimmt – nur die Verbandsgemeinde Freinsheim nicht.

In den meisten betroffenen Kommunen war bereits vor einiger Zeit über das Netz diskutiert und abgestimmt worden, in der Verbandsgemeinde Freinsheim wurde das Thema dagegen erst im Herbst 2025 angegangen, obwohl alle Kommunen bis Ende 2025 ihr Votum beim Bezirksverband abgeben sollten. Vor allem in den Räten von Freinsheim und Kallstadt wurde kritisiert, dass die Wanderwege in der Verbandsgemeinde nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Im Januar wurde dann vom Bezirksverband gefordert, dass weitere Wanderwege in der Verbandsgemeinde aufgenommen werden sollen.

„Südpfalz sehr viel stärker berücksichtigt“

Obwohl der Bezirksverband dies abgelehnt hat und mit der Umsetzung des Konzepts inzwischen begonnen wurde, haben die Ortbürgermeister der Verbandsgemeinde Anfang März entschieden: In den Ratsgremien soll abgestimmt werden, ob sich die Verbandsgemeinde an dem Netz unter der Voraussetzung beteiligt, dass die geforderten Änderungen berücksichtigt werden.

„Die Südpfalz ist in dem Grundwanderwegenetz sehr viel stärker berücksichtigt“, sagte Dackenheims Ortsbürgermeister Matthias Fankhänel (SPD) in der Ratssitzung. Wichtige und touristisch interessante Wanderwege aus der Verbandsgemeinde seien nicht enthalten. Als ein Beispiel nannte Fankhänel den Weg vom Wasserwerk zum Ungeheuersee. Für die Südpfalz sei „ein dichtes Wegenetz“ berücksichtigt und „bei uns ist Diaspora“, erklärte Ratsmitglied Doris Mäurer. Das könne nicht sein, offensichtlich sei da etwas schief gegangen, waren sich Mäurer und Beigeordnete Birgit Lattschar einig. Lattschar sagte, dass sie wissen wolle, was der Grund dafür ist.

Beschluss: Beteiligung nur bei Änderungen

Fankhänel sagte, er könne nicht beurteilen, ob an dem Netz noch Änderungen möglich sind. Falls das nicht der Fall sei, bleibe die Verbandsgemeinde außen vor. Mäurer forderte, ein „Zeichen zu setzen, dass wir an dem Grundwanderwegenetz interessiert sind“. Bei einer Enthaltung wurde beschlossen, dass sich die Verbandsgemeinde an dem Grundwanderwegenetz beteiligen soll, unter der Voraussetzung, dass die geforderten Änderungen berücksichtigt werden.