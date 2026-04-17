Das Grundwanderwegenetz in der Pfalz ist weiter ein heiß diskutiertes Thema. Die Mitglieder des Gemeinderats fordern nun Änderungen.

Der Bezirksverband Pfalz und die Pfälzerwald-Vereine haben ein Konzept erarbeitet, das ein sogenanntes Grundwanderwegenetz für die Pfalz vorsieht. Die Länge der gepflegten und ausgeschilderten Wanderwege soll von etwa 3500 auf 1950 Kilometer reduziert werden; sie sollen einheitlich ausgeschildert, gepflegt sowie beworben und die Kosten auf die Gemeinden verteilt werden. Darüber hinaus steht es den Gemeinden und Pfälzerwald-Vereinen frei, weitere Wanderwege zu unterhalten.

Während alle anderen betroffenen Gemeinden bereits vor längerem zugestimmt hatten, gab es in den Orten der Verbandsgemeinde Freinsheim, durch deren Gemarkung Grundwanderwege verlaufen, Ende vergangenen Jahres Diskussionen. Es ging um die Finanzierung und darum, welche Wege Teil des Grundwanderwegenetzes sein sollen. Inzwischen ist entschieden, dass das Grundwanderwegenetz ohne Beteiligung der Orte der Verbandsgemeinde Freinsheim umgesetzt wird.

Ortschef: „Pillepalle-Thema“

„Das ist ein ,Pillepalle-Thema’, das geht jedem am Arsch vorbei, wir haben ganz andere Probleme zu lösen“, sagte Bürgermeister Gero Kühner (SPD) in der jüngsten Ratssitzung. Er habe das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, „weil ich es vom Tisch haben will“. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden hatten Ende vergangenen Jahres einen Vorschlag für drei Ergänzungen des Grundwanderwegenetzes vorgelegt. Kühner sprach sich dafür aus, dem Konzept zuzustimmen, unter der Voraussetzung, dass die geforderten Ergänzungen in das Grundwanderwegenetz einbezogen werden. Zwar sei Herxheim am Berg nur wenig betroffen, doch gehe es ihm auch um den Konsens und guten Kontakt mit den anderen Gemeinden.

Ganz so schnell und einfach hatte Kühner das Thema dann aber doch nicht „vom Tisch“. Wolfgang Gabel (CDU) und Stefan Eger-Gabel (CDU) äußerten sich zunächst grundsätzlich: „An dem Konzept zeigt sich die Rückständigkeit Deutschlands“, sagte Gabel. Niemand brauche im digitalen Zeitalter noch Markierungen. „Wer einen Fernwanderweg geht, hat eine App“, so Eger-Gabel. Das sehen Alexander Dech (BLW) und der Beigeordnete Eric Hass (BLW) anders: Markierungen seien sinnvoll, „wenn ich durch die Natur laufe, will ich nicht immer auf eine App schauen“, so Dech. Zudem sei nicht überall im Wald eine Mobilfunkverbindung möglich. Darauf verwies auch Hass. Viele seien froh, „wenn sie im Wald Schilder sehen“.

Wer das am Ende zahlen soll

Die weitere Diskussion drehte sich vor allem um Geld. Nach Angaben von Kühner müsste Herxheim am Berg einmalig etwa 2300 Euro zahlen und zukünftig jährlich zwischen 600 und 700 Euro. „Ich lehne es grundsätzlich ab, dass nur vier Gemeinden zahlen sollen“, betonte Eger-Gabel – also die vier Gemeinden, durch die die Wege verlaufen. „Die anderen zahlen nichts und profitieren trotzdem davon“, ärgerte sich Eger-Gabel.

„Ich sehe das nicht als Geldverschwendung“, sagte hingegen Dieter Strobel (IGH). Dech verwies darauf, dass „das Grundwanderwegenetz für die Urlaubsregion sinnvoll ist“. Edith Kohlmann (SPD) entgegnete, dass sie in dem Ganzen keinen Sinn sehe, doch stimme sie zu, um die anderen Gemeinden nicht allein zu lassen. „Wir sollten mitmachen und uns nicht quer stellen“, so Hass. Bei zwei Gegenstimmen wurde beschlossen, dass die Gemeinde dem Konzept zustimmt – unter der Voraussetzung, dass die geforderten Ergänzungen in das Wegenetz einbezogen werden.

Änderungen hinsichtlich der Route des Radwegs „Vom Rhein zum Wein“, die die Pfalztouristik überarbeitet hat, wurden ebenfalls beschlossen. Die zuständige VG-Mitarbeiterin hatte das vorgeschlagen, weil die Route „vor allem im Bereich Kallstadt und Herxheim am Berg nicht ideal ist“. Entscheiden wird am Ende die Pfalztouristik.