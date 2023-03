Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grundschulen hatten ihre Pläne für den Wechselunterricht fertig, da kam die Meldung der Landesregierung, dass es ab Montag doch zunächst mit Fernunterricht weitergehen soll. Was bedeutet dieses Hin und Her für Kinder und Lehrer?

„Ich bin froh darüber, denn die Lage ist ernst“, sagt Andrea Kühl, Leiterin der Grundschule in Weisenheim am Sand. Sie habe den Wechselunterricht an ihrer Schule sowieso mit