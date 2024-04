Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Eltern von Grundschulkindern ein Recht auf Ganztagsbetreuung des Kindes. Wie will die Stadt diesen erfüllen?

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs wird stufenweise eingeführt: Im Schuljahr 2026/27 haben alle Erstklässler an den vier Grundschulen einen Rechtsanspruch auf eine Acht-Stunden-Betreuung – inklusive der Ferien. Im Schuljahr 2027/28 können die Eltern von Erst- und Zweitklässlern den Rechtsanspruch geltend machen. Dieser kann durch die Ganztagsschule, die betreuende Grundschule oder einen Hort erfüllt werden. Alle drei Betreuungsformen werden in Bad Dürkheim angeboten – abhängig vom Schulstandort. Der Sozialausschuss hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr beauftragt, ein einheitliches Konzept zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu entwickeln. Dabei sollte die Verwaltung insbesondere berücksichtigen, dass an allen Grundschulstandorten – der Salierschule, der Pestalozzischule, der Valentin-Ostertag-Schule sowie der Grundschule Grethen-Hausen – ein identisches Betreuungsangebot vorgehalten wird.

Kein universelles Angebot

Nun hat die Stadtverwaltung dem Sozialausschuss ein erstes Konzept vorgelegt. Quintessenz: Weil sich aufgrund der unterschiedlichen Angebote und der verschiedenen baulichen Gegebenheiten kein universelles Konzept entwickeln lasse, soll an den bisherigen Angeboten grundsätzlich festgehalten werden. Eine Änderung soll lediglich bei den Betreuungszeiten der betreuenden Grundschule in Ganzzeit und Randzeit erfolgen. Das Betreuungsende soll bei betreuender Grundschule in Ganzzeit und Ganztagsschule auf 16 Uhr festgelegt werden. Bei steigendem Bedarf soll es jedoch die Möglichkeit geben, die Betreuungszeiten auf 17 Uhr auszuweiten. Derzeit gibt es an den Ganztagsschulstandorten Valentin-Ostertag-Schule und Salierschule freitags die Randzeitenbetreuung bis 17 Uhr.

Ganztagsschule: Teils reichen Räume nicht aus

Laut Verwaltung besteht an der Pestalozzischule und der Grundschule Grethen „keine ausreichende Infrastruktur, damit diese Ganztagsschule werden können“: die Raumkapazitäten reichen an beiden Standorten nichts aus. Auch an der Valentin-Ostertag-Schule, die ohnehin saniert werden soll, und der Salierschule müssten zusätzliche Räume geschaffen und die Mensa vergrößert werden. „Theoretisch müssten alle baulichen Maßnahmen bis 2026 umgesetzt werden, was für die Kommunen kaum leistbar ist“, so die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Und das Hortangebot? Soll nach bisheriger Planung in aktueller Form erhalten bleiben, auch die Betreuungszeiten sollen sich nicht ändern. Ein Ausbau der Kapazitäten hält die Verwaltung nicht für notwendig.

Der Sozialausschuss stimmte dem geplanten Betreuungsangebot zu, das letzte Wort hat der Stadtrat. Die Änderungen sollen bereits zum kommenden Schuljahr in Kraft treten.