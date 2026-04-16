Soll die VG Freinsheim das Geld aus dem Sondervermögen des Bundes an die Ortsgemeinden verteilen oder für eigene Projekte verwenden? Die Entscheidung steht jetzt fest.

8,8 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde Freinsheim aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“. Doch was passiert dann damit? Entscheidet der Verbandsgemeinderat darüber oder bekommen die Ortsgemeinden ein Stück vom Kuchen ab, damit auch die Ortsgemeinderäte darüber verfügen können? Das war am Dienstag im Verbandsgemeinderat ein heißes Eisen. Auch Bürgermeister wie Holger Koob aus Weisenheim am Sand, Edmund Müller aus Weisenheim am Berg und Gero Kühner aus Herxheim am Berg, die zwar kein Mandat im VG-Rat besitzen und deshalb nicht abstimmen konnten, beteiligten sich an der 90 Minuten dauernden Debatte.

Um die Trinkwasserversorgung zu sichern, will die Verbandsgemeinde einen neuen Brunnen erschließen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Die Zeit drängt

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG) machte zu Beginn klar, dass die Entscheidung zeitlich dringlich sei. Die Verbandsgemeinde würde gerne das Geld für Projekte im Bereich Katastrophen- und Klimaschutz, Trinkwasserversorgung und Bildung ausgeben, erklärte er. Um die Bürger mit zusätzlichem Wasser aus einem neuen Brunnen zu versorgen, seien schon für eine kleine Lösung 4,8 Millionen Euro fällig. Auf mindestens 2,5 Millionen Euro schätze man die Kosten für das neue Gerätehaus in Erpolzheim. Sieben Millionen Euro kämen auf die VG für die neue Kita in Freinsheim zu. Außerdem möchte man sich auf den Weg machen, um mit den Ortsgemeinden ein neues Strommodell mit PV-Anlagen auf Dorfgemeinschaftshäusern aufzubauen, umriss Oberholz ein weiteres Ziel. „Wenn ich alleine die Verbandsgemeinden-Themen sehe, könnten wir gut 22 Millionen Euro verbauen“, so Oberholz. Wenn man dafür nicht so viel Geld aufnehmen müsse, komme dies jedem Bürger zugute: Die Ortsgemeinden müssten dafür nicht so viel Umlage zahlen.

„Wenn wir das Geld kleinteilig verteilen, werden wir das in der Verwaltung nicht schaffen“, meinte Edwin Schrank (FDP). Jedoch sei es schwierig, sich schon jetzt verbindlich festzulegen, da noch so viele Details der Projektförderung unklar seien.

Arno Kraus (FWG) machte sich für eine Aufteilung stark: 30 Prozent sollten bei der Verbandsgemeinde bleiben, 70 Prozent auf die Ortsgemeinden verteilt werden. Sonst sei die kommunale Selbstverwaltung „für die Tonne“. Schließlich wüssten die Ortsgemeinden besser, was vor Ort gebraucht werde. Bleibe das Geld bei der Verbandsgemeinde, würden „zwei bis drei direkt profitieren, der Rest schaut in die Röhre“.

Joschka Brodbeck (Grüne) argumentierte, dass das Geld für Großprojekte ab 250.000 Euro verwendet werden soll. Außerdem belaste man die Verwaltung zu sehr, wenn die Ortsgemeinden viele kleine Projekte umsetzen wollten.

In Freinsheim soll ein sechsgruppiger Kindergarten gebaut werden. Foto: Christoph Soeder/dpa

Laut Susanne Fliescher (SPD) konnte im Vorfeld keine einheitliche Meinung in den Fraktionen erzielt werden. Sie selbst plädierte wie Krauß für eine Aufteilung der Mittel. Dadurch garantiere man auch Gerechtigkeit und Fairness, keine Gemeinde werde „abgehängt“. „Sonst nähren wir Frust. Dieser ist der Nährboden für Vereinfachung, Schuldzuweisungen und Misstrauen gegenüber politischen Institutionen“, so Fliescher.

Aufteilen oder nicht?

Ihr Fraktionskollege Jonas Bender, der außerdem dritter ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter ist, verwies darauf, dass bis zur Kreistagssitzung am 17. Juni klar seien müsse, wie die Gelder verwendet sollen. Außerdem müsse bis zu einem Abstimmungsgespräch mit dem Land Mitte August geprüft werden, ob die Projekte förderfähig sind. „Deshalb lautet meine Empfehlung, nicht ins Klein-Klein zu gehen“, so Bender.

Außerdem müsse die VG-Verwaltung alles bewältigen können. Die VG müsse ihre Themen sowieso umsetzen. Wenn dafür die Umlage nicht angehoben werden müsse, verschaffe man den Ortsgemeinden „Luft zum Atmen“.

Auch Matthias Weber (FWG) sprach sich dafür aus, dass das Fördergeld komplett bei der VG verbleiben solle: „Wenn in der Verwaltung vier oder fünf Projekte umgesetzt werden müssen, ist das einfacher als wenn es 10 bis 15 sind.“

Die Verbandsgemeinde will das Angebot an Photovoltaik ausbauen. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

„Es gibt weiterhin die Möglichkeit, über den Verbandsgemeinderat Einfluss zu nehmen“, warb Beigeordneter Fred Krebs (CDU) für eine Verlagerung der Mittel auf die höhere Ebene.

„Wir haben auch in den Ortsgemeinden einen Riesenbedarf“, argumentierte Wolfgang Gabel (CDU) aus Herxheim am Berg. Er stehe mit seiner Meinung innerhalb der Fraktion aber leider alleine da, bedauerte er. Das Zeitfenster sei erschreckend. Die kleinen Orte würden „systematisch benachteiligt“. Sein Fraktionskollege Jochen Weisbrod widersprach: „Das Geld kommt jeder Ortsgemeinde zugute, weil weniger Umlage gezahlt werden muss.“

Gero Kühner (SPD) kündigte an, beim Kreis vorstellig zu werden, sollte die Verbandsgemeinderat alleine über das Geld verfügen wollen. „Wir wollen einen Teil des Geldes haben“, betonte er. „Ich weiß schon, was ich mir in Weisenheim am Sand anhören kann, wenn in Freinsheim die neue Kita gebaut wird“, sagte Holger Koob. Edmund Müller (BfW) bedauerte, dass die Ortsgemeinden keine Chance bekommen hätten, selbst Projekte festzulegen. Die meisten Projekte der VG seien für Freinsheim, klagte er.

Mit 21 zu 8 Stimmen gab es am Ende eine deutliche Mehrheit für den Verbleib des Geldes auf Ebene der Verbandsgemeinde.