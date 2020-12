Einen unruhigen ersten Weihnachtsfeiertag haben zwei Brände den Feuerwehren in der Region beschert. Dabei entstand großer Sachschaden in Weisenheim am Berg, ein Mann wurde in der Dürkheimer Innenstadt verletzt.

An einen ähnlichen Großeinsatz zu Weihnachten kann sich Bodo Wenngatz gar nicht erinnern. Dabei ist der 55-jährige Sprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim schon seit 1992 aktiver Feuerwehrmann. Um kurz vor 7 Uhr am Freitag hatten Anwohner in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg eine brennende Scheune entdeckt und einen Notruf abgesetzt, durch den die Feuerwehren von Weisenheim und Bobenheim am Berg, Herxheim am Berg, Freinsheim und Weisenheim am Sand alarmiert wurden. „Der Feuerschein war bereits von Herxheim aus zu sehen, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune in der Hauptstraße bereits ganz in Flammen“, berichtet Wenngatz. Zwei weitere Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft – das Haupthaus sowie den Scheunenanbau mit Ferienwohnungen – galt es, vor den Flammen zu schützen.

Die Scheune war laut Wenngatz nicht mehr zu retten. Mühe hatte die Wehr, an das Dach des Anbaus heranzukommen. Dorthin waren die Flammen aus der angrenzenden Scheune bereits vorgedrungen. Zur Unterstützung wurde deshalb die Dürkheimer Feuerwehr alarmiert, die mit ihrem Gelenkmast zum Einsatzort fuhr. „Damit war auf dem engen Areal besser umzugehen als mit einer Drehleiter“, erläutert Wenngatz.

Gelenkmast aus Bad Dürkheim angefordert

Die Einsatzkräfte deckten mithilfe des Gelenkmastes das Dach auf, um an die Glutnester heranzukommen. Verletzt wurde in den Ferienwohnungen niemand, da diese nicht belegt waren. Unberührt von den Flammen blieb das bewohnte Haupthaus. Die Schläuche, die zum Teil an einem Hydranten an der Umgehungsstraße angebracht waren, konnten die Freinsheimer gegen 13 Uhr wieder einrollen. Die SEG versorgte die Einsatzkräfte. So gab es am Gerätehaus warme Erbsensuppe.

Für die Weisenheimer/Bobenheimer Wehr war der Einsatz erst am Samstagmorgen beendet, da immer noch Glutnester unter dem Dach aktiv waren. So haben die Kameraden neben weiteren Teilen des Daches auch eine Zwischendecke öffnen müssen, erzählt Wenngatz. Der komplette Anbau sei deshalb erst einmal unbewohnbar.

85 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter etwa rund 70 Feuerwehrleute. Es entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Ermittlungen der Kripo nach der Brandursache dauern noch an.

Dürkheimer Wehr wird ein zweites Mal alarmiert

Die Dürkheimer Wehr musste gleich am selben Abend wieder ausrücken, weil kurz nach 18.30 Uhr aus der Leininger Straße ein Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet wurde. Nach zwölf Leuten am Morgen mussten jetzt 37 Einsatzkräfte ihren Feiertag unterbrechen. „Meine Leute sind da ganz routiniert zu Werke gegangen und sind direkt mit Atemschutzmasken ins Gebäude rein“, berichtet Wehrleiter Karlheinz Bayer. Dort hätten sie das Feuer im Wohnzimmer in wenigen Minuten gelöscht. Zuvor hatten Polizeibeamte die Hausbewohner evakuiert. Der Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde durch Rauchgas leicht verletzt und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.