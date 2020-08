Viele Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten im Ausland nutzen die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine mögliche Infektion testen zu lassen. Laut Kreisverwaltung hatten sich bis Dienstag 357 Betroffene aus dem Kreis und der Stadt Neustadt beim Gesundheitsamt gemeldet. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums für Reiserückkehrer in der Speyerdorfer Straße in Neustadt ausgeweitet. Das Zentrum ist seit Montag geöffnet, an diesem Tag wurden 47 Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet. Am Mittwoch haben sich bereits 50 Menschen angemeldet. Darum haben Landkreis Bad Dürkheim und Stadt Neustadt beschlossen, die Testzeiten zu erweitern. Seit Mittwoch finden die Tests nach vorheriger Terminvereinbarung Montag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 16 Uhr statt.

Ohne Symptome: Nach Rückkehr aus Risikogebiet testet das Zentrum in Neustadt

Das „Zentrum für Reiserückkehrer“ in Neustadt testet Menschen ohne Krankheitssymptome, die im Landkreis Bad Dürkheim oder der Stadt Neustadt leben und aus einem Risikogebiet zurückkehren. Hierfür ist zwingend ein Termin zu vereinbaren, am besten per E-Mail an die Adresse reiserueckkehrer@kreis-bad-duerkheim.de mit folgenden Angaben: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und Land, aus dem man nach Deutschland zurückgekehrt ist. Alternativ kann auch die Hotline 06322/961-7401 (Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr) angerufen werden.

Die Tests sind kostenlos und momentan freiwillig. Nach Plänen der Bundesregierung sollen die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend werden. Schon jetzt sind Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und 14 Tage häusliche Quarantäne einzuhalten, wenn kein Test gemacht wird.

Das Land Rheinland-Pfalz richtet vier Testzentren für Reiserückkehrer in Landau, Bitburg, Trier und am Flughafen-Hahn ein. Dennoch haben Landkreis und Stadt vereinbart, das „Zentrum für Reiserückkehrer“ zunächst weiter zu betreiben: „Aktuell glaube ich nicht, dass die nötigen Tests von den vier geplanten Landeszentren abgefangen werden können“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Vor allem gehe es darum, die Hausärzte zu entlasten.

Aktuell testet das Zentrum für Reiserückkehrer in Neustadt nur Personen, die aus einem Risikogebiet kommen und keine Krankheitssymptome haben. „Wir können uns vorstellen, auch die Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten zu testen, aber hierfür reicht aktuell die Kapazität nicht. Daher möchten wir im ersten Schritt vor allem dieses hohe Risiko aus den Arztpraxen halten“, so Ihlenfeld. Es sei wichtig, mit Symptomen nicht einfach in die Praxis zu kommen.

Mit Symptomen: Hausarzt anrufen

Reiserückkehrer mit Symptomen sollen sich zunächst an den Hausarzt wenden – egal ob sie aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind oder nicht. Dieser kann ans Testcenter am Kreiskrankenhaus Grünstadt überweisen. Dort wird niemand ohne Überweisung oder Termin getestet. Die Öffnungszeiten hier sind Montag, Mittwoch, Freitag, 9 bis 11 Uhr. Auch Reiserückkehrer ohne Symptome, die in keinem Risikogebiet waren, können sich an ihren Hausarzt wenden.