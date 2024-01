Das Chaos in der Region ist ausgeblieben. Nachgebessert werden muss am Busbahnhof.

Pendler kamen trotz Schnee und Eisregen zur Arbeit, Schüler zum Unterricht oder zur Abi-Klausur. Die vielgescholtene Bahn fuhr zuverlässig. Unermüdlich war der Einsatz der Räum- und Streudienste der Baubetriebshöfe und der Straßenmeistereien – eine großartige Leistung! Wer am Mittwoch durch Bad Dürkheim lief, bekam leicht das Gefühl, dass Autofahrer auf den Straßen sicherer unterwegs waren als Fußgänger auf dem Gehsteig. Offenbar hatte der Eisregen viele Hauseigentümer überfordert, die eigentlich für die Räumung zuständig sind.

Der Busbetrieb musste am späten Vormittag auch in Bad Dürkheim eingestellt werden. Das ist nachvollziehbar. Am Busbahnhof zeigte sich allerdings ein Mangel, dessen Beseitigung schon im Zuge des Mobilitätskonzepts vor Jahren angemahnt worden war: Es gibt dort keinerlei digitale Hinweistafeln, auf denen Abfahrtszeiten, aber auch etwaige Ausfälle angezeigt werden können. So warteten einige Fahrgäste am Mittwoch um die Mittagszeit vergeblich auf den Bus. Bei eiskaltem und nassem Wetter eine Zumutung.