Sie kennt die Menschen nur per Telefon. Jetzt organisiert eine Grethenerin ein Event für sie. Wer und was hinter dem ersten Frühstück für Krebspatienten steckt.

Es werde nach so vielen Monaten Zeit, dass man sich sehe. So steht es in der Frühstückseinladung, die Sandra Rose an Menschen in und um Bad Dürkheim verschickt hat. Rose kennt sie aufgrund ihres Jobs, bisher allerdings nur vom Telefon. Die Grethenerin arbeitet in der Zentrale eines Taxiunternehmens, ist Anlaufstelle für die Anrufe der Patienten, schickt die Fahrer zu ihnen. Was die von ihr Eingeladenen eint: Sie alle sind an Krebs erkrankt. „Ich bin nicht nur Taxivermittlerin, sondern auch telefonische Seelsorge“, sagt Rose. Die Gespräche könnten daher auch etwas länger dauern. Sie erhalte auch Anrufe von Patienten jenseits der 80, die niemanden zum Reden hätten, erzählt sie von der Einsamkeit, die sie teils in Telefonaten wahrnimmt.

Der zugewandte Kontakt ist dabei keine Einbahnstraße, sagt Sandra Rose. „Die Patienten denken zu Feiertagen oder Geburtstagen an mich.“ Dann landeten Osterhasen oder Süßigkeitentüten für ihre Kinder bei den Fahrern, die sie weiterleiten. „Das ist so herzlich“, freut sie sich über diese Zeichen. Nun wolle sie etwas zurückgeben.

Einzelhandel beteiligt sich

Dafür hat sich die Grethenerin auf den Weg durch die Stadt gemacht und Spenden für ein Frühstück gesammelt. Die Marktschänke werde dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, erzählt Rose. Auch die Einzelhändler und Marktstand-Inhaber zeigten sich großzügig, als sie bei ihnen anfragte. Rose ist darüber so überrascht wie dankbar. Sie sei schließlich eine Privatperson, dennoch hätten die von ihr Angesprochenen sich gerne beteiligt „Aber es sind alles Sachspenden, es ist kein Euro durch meine Hände gelaufen“, betont sie.

Die Organisatorin selbst will noch das eine oder andere zum Frühstück beisteuern. Auch für das Rahmenprogramm hat sie gesorgt: Die Ludwigshafener Sängerin Lydia Sprengard wird die gut 30 Gäste unterhalten. „Es soll ja etwas Besonderes sein“, sagt Rose. Für die angeschriebenen Patienten, die allesamt mit Begleitperson eingeladen sind, ist die Teilnahme kostenfrei. Auch die Taxifahrer werden dabei sein. „Sie sind das Bindeglied zwischen uns“, unterstreicht die Organisatorin deren wichtige Rolle.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Dass die Grethenerin ein Frühstück organisiert, hat einen Hintergrund. Sie habe, so erzählt Sandra Rose, eine Freundin gehabt, die jahrelang gegen den Krebs gekämpft habe. „Im September letzten Jahres haben wir uns vorgenommen, dass wir frühstücken gehen.“ Früh am Morgen habe ihre Freundin noch die meiste Kraft gehabt. Doch zu dieser Verabredung ist es nicht mehr gekommen. „Ich hole das jetzt nach. Im größeren Rahmen“, sagt Rose.

Das Frühstück soll Möglichkeit für Miteinander und Austausch sein, vielleicht auch für Vernetzung der Teilnehmenden untereinander. Mit der Premiere will Sandra Rose austesten, ob entsprechender Bedarf besteht. „Wenn es gut klappt, dann kann ich mir auch vorstellen, es öffentlich zu machen“, denkt sie über eine Wiederholung nach.