Die RPS-Oberligasaison 25/26 der Damen endet mit dem letzten Spieltag aller Teams am Sonntag. Schon am Samstag können die Dürkheimerinnen die Meisterschaft klarmachen.

Insgesamt fehlen dafür noch zwei Punkte, gerne sollen in den beiden Heimspielen sogar sechs geholt werden. Nach dem Nachholspiel des DHC zuhause gegen die TG Worms am Samstagmittag um 13 Uhr könnte schon alles entschieden sein.

Denn die DHC-Damen führen die Oberliga-Tabelle mit 18 Punkten aus acht Spielen an, der TSV Schott Mainz hat bisher einen Punkt weniger ergattern können. Die Mainzerinnen haben aber schon neun Partien gespielt und daher nur noch am Sonntag am letzten Spieltag zuhause gegen Worms die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, um noch an den Dürkheimerinnen vorbeizuziehen. Wenn das Team von Trainer Uwe Krauß also am Samstag seinerseits gegen Worms gewinnt, wäre der Vorsprung dafür aber zu groß. „Wir brauchen noch zwei Punkte und wir würden gern am Samstag schon drei holen“, möchte er auf Nummer sicher gehen. Denn der VfL Bad Kreuznach wird am Sonntag kein leichterer Gegner sein.

Die Partie gegen Worms wird ebenfalls kein Selbstläufer, erinnert Krauß an den knappen 1:0-Sieg im Hinspiel vor gut zwei Wochen. Da hatten sich die Wormserinnen als überraschend stark entpuppt. „Sie haben uns mit einfachen Mitteln, mit langen Bällen das Leben schwer gemacht“, erzählt Krauß und zollt den Stürmerinnen Respekt, die mit reichlich Zug zum Tor dort für Gefahr gesorgt hatten. Glücklicherweise seien nur wenige zwingende Möglichkeiten daraus entstanden, die aber von den DHC-Torhüterinnen entschärft werden konnten.

Sein Team habe es in Worms mehrfach geschafft, Lücken in der Raumdeckung der TG zu finden, nur der eigene Abschluss sei zu selten von Erfolg gekrönt gewesen. Im Training sollen mit Hilfe der Videoanalyse Verbesserungen besprochen werden. „Danach hoffe ich, dass die Mannschaft gut aufgestellt sein wird. Mit Leistungen wie zuletzt, vor allem, was den Einsatz betrifft, bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sind“, ist er zuversichtlich. Kapitänin Julia Eitel spricht von einem „komischen Mittwochspiel“, wenn sie an das Hinspiel zurückdenkt. Durch eine Verlegung wurde die Partie unter der Woche ausgetragen, dazu hatten die DHC-Damen vom Doppelwochenende davor vielleicht doch noch etwas schwerere Beine.

Läuferisch seien die Wormserinnen sehr stark gewesen. „Und man merkt, dass die unbedingt das Tor schießen wollen, was uns ein bisschen fehlt“, lobt sie den Kampfgeist der Gegnerinnen. Deswegen sei es jetzt wichtig, klare Aktionen zu kreieren, die zu mehr Torchancen führen. Am Wochenende nicht dabei sein wird Lydia Bechtoldt-Haase aus privaten Gründen. „Sie wird uns fehlen, sie gibt uns Sicherheit“, sagt Julia Eitel dazu und blickt dennoch positiv auf das Wochenende.

„Dann müssen wir anderen das Spiel eben machen“, stehen bei einem Hockeyspiel bekanntlich elf Spielerinnen auf dem Platz. Die 24-Jährige selbst weiß noch nicht, ob sie wie gewohnt im Sturm spielen wird oder ob der Trainer sie ins Mittelfeld beordert. Ein weiterer Grund, warum die noch fehlenden Punkte schon am Samstag eingesammelt werden sollen, ist der VfL Bad Kreuznach. Der Gegner am Sonntag ebenfalls um 13 Uhr zeigte sich in der Rückrunde stark verbessert, möchte Krauß gerne ohne zusätzlichen Druck in das Spiel gehen.

Im Herbst hatten den Kreuznacherinnen einige gute Spielerinnen gefehlt, in vier Spielen im September holte der VfL nur einen Punkt. Vor allem der 8:0-Sieg des DHC in Bad Kreuznach am ersten Spieltag fiel überraschend hoch aus. Ab April rollte der VfL dann die Tabelle von unten auf. Vier Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage ließen die Damen von der Nahe auf Rang vier klettern, Rang drei ist noch möglich.

„Ich schätze sie stärker als Worms ein“, sagt Krauß. Die Liga sei insgesamt ausgeglichener als zuvor erwartet. Julia Eitel bestätigt, dass sie sich über manche Ergebnisse gewundert habe. Unabhängig von der jeweils aktuellen Situation wollen die DHC-Damen natürlich beide Spiele gewinnen. „Wir sind bisher ohne Niederlage, dabei soll es auch bleiben“, nennt der Coach das Minimalziel.

Dass es am Samstag wieder sehr heiß werden soll, sei für ihn kein großes Thema. „Für die anderen ist es genauso heiß“, müssten alle darunter leiden.